Полиция задержала шутника из-за «минирования» стадиона в Железногорске

Железногорск, 15 июня. Правоохранительные органы Железногорска задержали мужчину, который в пьяном состоянии сообщил о «минировании» местного стадиона.

Уведомление об опасности поступило в момент проведения открытого чемпионата детской футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба краевого главного комитета МВД.

«Мотивов своего поступка нетрезвый железногорец пояснить не смог. Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Подобное задержание прошло в Санкт-Петербурге. Местные правоохранительные органы призвали к ответственности жителя Северной столицы за ложное сообщение о «минировании» школы.