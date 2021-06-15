Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:02
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
09:48
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
09:47
Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
09:46
Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
09:45
Общество
Российский вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом
Все новости

Опрос ВЦИОМ выявил уровень доверия россиян к армии

Общество
Опрос ВЦИОМ выявил уровень доверия россиян к армии
function.mil.ru

Москва, 15 июня. Большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить страну в случае военной угрозы. Об этом говорят данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Согласно данным, полученным в результате исследования, в силу армии верят 84% россиян. При этом 49% уверены, что военнослужащие точно способны противостоять внешним и прямым угрозам. Еще 35% сомневаются, но склоняются к тому, что армия готова к возможным угрозам.

Специалисты ВЦИОМ провели 29 мая методом телефонного обзвона. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Большая доля россиян готова платить более высокие налоги в случае, если государство обязуется направлять эти деньги на поддержку малоимущих граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Вернуться назад

Все новости / Общество / Опрос ВЦИОМ выявил уровень доверия россиян к армии
вциом армия опрос
Комментировать
Эксклюзив
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru