Опрос ВЦИОМ выявил уровень доверия россиян к армии

Москва, 15 июня. Большинство россиян (84%) верят в способность армии защитить страну в случае военной угрозы. Об этом говорят данные опроса, который провел ВЦИОМ.

Согласно данным, полученным в результате исследования, в силу армии верят 84% россиян. При этом 49% уверены, что военнослужащие точно способны противостоять внешним и прямым угрозам. Еще 35% сомневаются, но склоняются к тому, что армия готова к возможным угрозам.

Специалисты ВЦИОМ провели 29 мая методом телефонного обзвона. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Большая доля россиян готова платить более высокие налоги в случае, если государство обязуется направлять эти деньги на поддержку малоимущих граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ