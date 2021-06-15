Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:02
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
09:48
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
09:47
Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
09:46
Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
09:45
Общество
Российский вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом
Все новости

Платье на выпускной: модные тренды, цены и форматы праздника

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:25
Общество
Платье на выпускной: модные тренды, цены и форматы праздника
Global Look Press  /  City News Moskva/Global Look Press

На конец июня и первые числа июля в России запланированы выпускные вечера школьников. Что сейчас в моде у молодежи, сколько стоит пошить платье или костюм, как будут проходить выпускные вечера — в ресторанах, на турбазах или в ночных клубах?

На эти и другие вопросы будут даны ответы на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» во вторник, 15 июня, в 13:00.

В студии пресс-центра выступят:

  • Алеся Князева, эксперт моды, дизайнер;
  • Екатерина Смолина, дизайнер;
  • Алиса Соколова, выпускница 11-го класса одной из петербургских школ.

В прошлом году, в июне 2020-го, в разгар первой волны пандемии, большинство российских школ провело выпускные в онлайн-формате. Школьники и их родители были очень разочарованы таким празднованием, хотя некоторые родители порадовались тому, что удалось существенно сэкономить.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Платье на выпускной: модные тренды, цены и форматы праздника
россия выпускной
Комментировать
Эксклюзив
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru