Платье на выпускной: модные тренды, цены и форматы праздника

На конец июня и первые числа июля в России запланированы выпускные вечера школьников. Что сейчас в моде у молодежи, сколько стоит пошить платье или костюм, как будут проходить выпускные вечера — в ресторанах, на турбазах или в ночных клубах?

На эти и другие вопросы будут даны ответы на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» во вторник, 15 июня, в 13:00.

В студии пресс-центра выступят:

Алеся Князева , эксперт моды, дизайнер;

, эксперт моды, дизайнер; Екатерина Смолина , дизайнер;

, дизайнер; Алиса Соколова, выпускница 11-го класса одной из петербургских школ.

В прошлом году, в июне 2020-го, в разгар первой волны пандемии, большинство российских школ провело выпускные в онлайн-формате. Школьники и их родители были очень разочарованы таким празднованием, хотя некоторые родители порадовались тому, что удалось существенно сэкономить.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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