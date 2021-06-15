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Срок указа на временное пребывание иностранцев в РФ истекает 15 июня

Общество
Срок указа на временное пребывание иностранцев в РФ истекает 15 июня
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Иностранным гостям России придется покинуть страну из-за истечения срока временного пребывания. Ранее такие меры были приняты на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующий указ был согласован с президентом России Владимиром Путиным. Документ продлевал до 15 июня сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки, на которые они были поставлены на учет по месту пребывания, если они истекали раньше.

Недавно Правительство РФ утвердило требования к уровню знаний для трудовых мигрантов, желающих получить гражданство. Они должны уметь изъясняться на русском языке, понимать речь на слух, а также читать и писать.

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путин иностранцы коронавирус
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