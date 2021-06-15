Громкие победы и громкие провалы Чемпионата Европы по футболу

В пятый день Евро-2020 состоится едва ли не центральный матч всего группового этапа чемпионата Европы по футболу этого года между сборными Франции и Германии. Борьбу на турнире во вторник начнут также сборные Португалии и Венгрии. Тем временем популярная тусовщица Ольга Бузова расплакалась в телестудии «Матч ТВ» после перепалки с комментатором Дмитрием Губерниевым. Особенно Бузову задел вопрос, перестала ли она пить коньяк по утрам.

О прошедших матчах и прогнозах на текущие спортивные поединки поговорят эксперты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» во вторник, 15 июня, в 16:00.

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович объяснит у нас в эфире, почему он решил, что сборная России проиграла Бельгии из-за массового отравления. А депутат Госдумы Виталий Милонов расскажет, почему на футболках украинской сборной нарисована Нарния.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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