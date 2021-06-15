Власти Новосибирска проверят обоснованность размещения АЗС вблизи домов

Новосибирск, 15 июня. Обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах проверят в Новосибирске после взрыва на газовой заправке. Такое поручение отдал губернатор Андрей Травников.

Властям областного центра поручено проверить обоснованность нахождения автозаправочных станций внутри жилых кварталов и наличие договоров аренды. Травников отметил, что причиной крупного взрыва, приведшего к травмам 35 человек, стало несоблюдение пожарной безопасности.

«Просьба координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы нам качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести», — заявил губернатор Новосибирской области.

Вечером 14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел взрыв и последующий пожар на газовой АЗС. Причиной инцидента стало незаземление газовоза при сливе топлива. Региональный СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».