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Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня

ФАН-ТВ
Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Байден назвал Путина авторитетным соперником

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского коллегу Владимира Путина умным, жестким и авторитетным соперником. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО. 46-й хозяин Белого дома напомнил, что уже проводил встречу с нашим лидером в 2011 году в Москве. Тогда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России, а Джо Байден - должность вице-президента США в администрации Барака Обамы. Переговоры в новом статусе два президента сверхдержав проведут 16 июня в Женеве.

Эрдоган заявил Байдену о твердой позиции по С-400

Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Позиция Анкары по приобретенным у России зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф» осталась неизменной. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом и по окончании саммита НАТО в Брюсселе. Турция первой из стран Североатлантического альянса приобрела у России системы ПВО, чем вызвала гнев милитаристского блока и Белого дома. Вашингтон не оставляет попытки добиться от Турции отказа от российских «Триумфов» в пользу американских Patriot. Однако несмотря на санкционное давление Анкара стоит на своем.

Крейсер «Петр Великий» провел учения в Баренцевом море

Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня
wikipedia.org  / Суминов Олег / CC BY-SA 4.0

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» успешно поразил все учебно-боевые цели с применением ракетных и артиллерийских установок в Баренцевом море. Флагман северного флота вышел на маневры совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», а также с кораблями береговой охраны Кольской флотилии. Для артиллерийского обстрела условной цели крейсер применил установку АК-130, которая способна выполнять до 90 выстрелов в минуту 130-миллиметровыми снарядами. Кроме того, экипаж «Петра Великого» успешно отразил условную воздушную тревогу зенитным комплексом «Кинжал». 

Матч сборной Испании и Швеции на ЕВРО-2020 завершился вничью

Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня
twitter.com  / Selección Española de Fútbol

Футболисты сборной Испании и Швеции провели встречу на стадионе «Олимпико де Севилья» в рамках ЕВРО-2020. Игра завершилась вничью со счетом 0:0. По ходу матча подопечные Луиса Энрике полностью владели преимуществом, пытаясь создавать опасные моменты у ворот соперника. Однако ни испанцам, ни шведам в этой футбольной корриде так и не удалось укротить мяч. Встреча стала первой без забитых голов на этом турнире. Обе команды набрали по одному очку и делят второе и третье места в группе Е. 

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Все новости / ФАН-ТВ / Турция не откажется от российских ЗРК «Триумф». События дня
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