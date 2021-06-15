Власти Гонконга выставили на продажу участок за рекордные 7 млрд долларов

Гонконг, 15 июня. Участок земли в центре Гонконга в скором времени может обрести владельца. Однако покупателю придется заплатить за него 7 миллиардов долларов.

Власти Гонконга выставили на продажу участок земли в деловом центре города. Территорию хотят продать на правительственном аукционе за рекордные 7 миллиардов долларов, сообщает газета South China Morning Post.

Площадь участка составляет восемь тысяч квадратных метров. Он располагается на насыпной территории берега гавани Виктория. По соседству с ним находится 88-этажный небоскреб Международного финансового центра.

Продажей участка также занялся житель Исландии. Покупателем предлагают территорию земли на проснувшемся вулкане Фаградальсфьядль.