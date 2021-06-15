Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения

Саратов, 15 июня. Около 350 домов остались без горячего водоснабжения из-за планового отключения. Восстановить подачу горячей воды обещают только к 29 июня.

«К сожалению, это необходимая мера, от которой в ближайшее время отказаться не удастся. Сейчас достаточно тепло, поэтому не вижу серьезной проблемы в том, чтобы потерпеть две недели без горячей воды. Если есть возможность купить водонагреватель — это замечательно», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоснабжению Олег Привалов.