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Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения

Общество
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
pixabay.com  / 

Саратов, 15 июня. Около 350 домов остались без горячего водоснабжения из-за планового отключения. Восстановить подачу горячей воды обещают только к 29 июня.  

«К сожалению, это необходимая мера, от которой в ближайшее время отказаться не удастся. Сейчас достаточно тепло, поэтому не вижу серьезной проблемы в том, чтобы потерпеть две недели без горячей воды. Если есть возможность купить водонагреватель — это замечательно», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоснабжению Олег Привалов.

Ранее житель Саратова погиб при падении в выкопанную коммунальщиками яму. Ситуацию изучают правоохранительные органы.    

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саратов горячая вода отключение воды
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Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
Сотни домов в Саратове отключили от горячего водоснабжения
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