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Автоэксперт Ревин назвал главные ошибки эксплуатации АКПП

Общество
Автоэксперт Ревин назвал главные ошибки эксплуатации АКПП
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 15 июня. Одной из самых распространенных ошибок, которые «убивают» автоматическую коробку передач автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал «лихачество» с резкими ускорениями.

Второй ошибкой эксперт считает начало движения с непрогретой жидкостью автоматической трансмиссии. Ревин отметил, что даже в летнее время нужно трогаться через пару минут после запуска двигателя.

Следующей распространенной ошибкой является нарушение правил буксировки автомобилей с АКПП. Машины с «автоматом» в этом плане очень прихотливы и имеют целый свод жестких правил по буксировке, однако большинство производителей рекомендуют просто закатить авто на эвакуатор.

Ранее автоэксперт Лев Зиманов назвал простой способ продлить срок службы автомобиля. Для этого, по его словам, нужно неукоснительно соблюдать все рекомендации производителя.

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