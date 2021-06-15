Криминалисты всю ночь проработали на месте взрыва в Новосибирске

Новосибирск, 15 июня. Следователи и криминалисты всю ночь работали на месте взрыва на АЗС в Новосибирске. Источник ФАН раскрыл подробности работы с последствиями ЧП.

Как сообщил источник, осмотр места происшествия до сих пор продолжается. Площадь охваченного огнем и взрывной волной территории исчисляется сотнями квадратных метров. Это осложняет сбор вещественных доказательств и проведение экспертиз.

«Следователи СК вместе с криминалистами всю ночь работали на месте взрыва. Осмотр места происшествия продолжается до сих пор», — сообщил собеседник.

Накануне в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция «Еврогаз». Причиной происшествия стало незаземление газовоза при сливе топлива. Возбуждено уголовное дело.