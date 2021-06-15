«Вегас» на своем льду разгромил «Монреаль» в 1/2 финала Кубка Стэнли

Лас-Вегас, 15 июня. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1 в первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли. Матч проходил на льду «Ти-Мобайл Арены».

За хозяев заброшенными шайбами отличились Ши Теодор (10-я минута), Алек Мартинес (23), Маттиас Янмарк (33) и Ник Холден (51). За «Монреаль» ворота противников смог поразить Коул Колфилд (33), забивший первую шайбу в играх плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своей карьере.

«Рыцари» открыли счет в серии до четырех побед в свою пользу. Следующий поединок команд состоится на площадке «Голден Найтс» 17 июня.

Путевку в полуфинал Кубка Стэнли подопечные Питера Дебура заработали после зрелищной победы над «Колорадо Эвеланш» со счетом 6:3. Также за шанс сразиться за трофей первенства поборются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».