Власти Украины предложили ввести налоги для жителей Крыма

Москва, 15 июня. Киев рассмотрит возможность отмены свободной экономической зоны «Крым», действующей с 2014 года. Верховная рада уже приступила к разработке такого проекта закона.

Если законопроект будет принят, то на украинцев, проживающих в Крыму, будут распространяться те же налоговые правила, какие действуют на территории Украины. Информацию об этом передает издание «Обозреватель».

Разрабатываемый Радой проект закона планируется принять до саммита так называемой «Крымской платформы», который должен состояться в августе. Сейчас живущие на российском полуострове украинцы носят статус иностранцев, из-за чего на них действуют общегосударственные налоги и сборы. Вместе с этим они не могут воспользоваться украинскими банковскими услугами и пенсионным обеспечением.

МИД Украины ранее предложил России «обменять» Крым на запуск газопровода «Северный поток — 2». В Госдуме возмутились таким заявлением, отметив, что Москва не торгует суверенитетом, свободой, территориями и людьми.