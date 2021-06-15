Почетным донорам Ленобласти предоставили право льготного проезда на автобусах

Санкт-Петербург, 15 июня. «Почетным донорам России» и «Почетным донорам СССР» предоставили льготы на проезд в межрегиональных, областных и муниципальных автобусах. Об этом сообщило правительство Ленобласти.

Льготы предоставляются тем гражданам, которые награждены званием почетного донора, а также чьи доходы не превышают 32 840 рублей. Для получения проездного необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства.

Всего в Ленобласти зарегистрировано 8 255 граждан, которые награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Из них право на льготный проезд получат 4 065 человек.

Ранее Минтруд рассказал, какие льготы в России можно обменять на реальные деньги. Среди таких ведомство назвало отказ инвалидами от от медицинского обеспечения.