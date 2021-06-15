Роспотребнадзор поделился советами перед вакцинацией от коронавируса

Москва, 15 июня. Коронавирус является коварной и опасной инфекцией, поэтому важно проходить вакцинацию, чтобы избежать неприятных последствий. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Важнее всего привиться летом, поэтому пациенту следует подготовиться к прохождению двух этапов. Следует отказаться от приема антигистаминных лекарств, поскольку они не облегчат симптомы после прививки и могут усугубить состояние иммунитета.

Также перед процедурой рекомендуется выпить успокоительное. Это поможет избежать нервов во время процедуры. Кроме этого, ведомство напомнило, что переболевшим людям не нужно проходить второй этап.

Россиянам при этом напомнили способы возвращения обоняния после заболевания. Ощущения возвращаются к тем переболевшим пациентам, которые приняли участие в вакцинации.