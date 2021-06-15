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Байден нервно засмеялся на вопрос о его скандальных словах о Путине

Политика
Байден нервно засмеялся на вопрос о его скандальных словах о Путине
wikipedia.org  /  United States Congress / Общественное достояние / Адам Шульц / Общественное достояние - автор

Вашингтон, 15 июня. Американский президент Джо Байден во время своего скандального интервью говорил о президенте РФ Владимире Путине «честно». По его словам, это не «сильно повлияет на встречу».

Журналисты на пресс-конференции попросили Байдена прокомментировать его утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Президент США не сразу отреагировал, немного замялся, стал говорить с паузами, а потом и вовсе изобразил смех.

Автор вопроса вспомнил, что Путина такое заявление повеселило. Он пожелал Байдену здоровья. Глава Белого дома тоже попытался изобразить смех и заявил, что смеется вместе с Путиным.

«Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — добавил Байден.

Российский президент недавно дал интервью американскому телеканалу NBS. В ходе него он ответил на скандальное заявление со стороны США. По его словам, он привык к атакам с разных сторон, и оскорбления его уже давно не удивляют.

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