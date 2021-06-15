Больше половины россиян не видит угроз целостности страны

Москва, 15 июня. Больше половины граждан России (52%) не видит угроз территориальной целостности страны, следует из результатов Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Около 40% жителей убеждены в наличии таких угроз. Респонденты перечислили от кого они могут исходить. В списке были настраивающие другие страны против России США (29%), мечтающая вернуть Крым Украина (26%), желающий отобрать Дальний Восток Китай (14%), враждебно настроенные по отношению к РФ страны (11%) и НАТО (10%).

Опрос проходил 29 мая, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Эксперты ВЦИОМ рассказали о мнении россиян о вакцинации. Еще 60% участников исследования заявили о положительном отношении к вакцинации против COVID-19.