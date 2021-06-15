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Билан поддержал Бузову после скандала с Губерниевым в прямом эфире

Шоу-бизнес
Билан поддержал Бузову после скандала с Губерниевым в прямом эфире
instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 15 июня. Певец Дима Билан занял сторону своей коллеги Ольги Бузовой в конфликте со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Последний довел артистку до слез в прямом эфире.

Пост со словами поддержки Билан оставил на своей странице в соцсети Instagram. По словам артиста, Бузова намного достойнее тех, кто пытается лить на нее грязь. Он также добавил, что завидует стойкости и выдержке певицы.

«Оль, ты достойнее многих людей, которые льют на тебя грязь и хайпятся. Ты растешь на глазах у людей уже много лет, принимая обстоятельства с открытым забралом. В такие моменты хочется спросить: «Люди, вы что, звери?» — возмутился Билан.

Инцидент с участием Бузовой произошел в студии телеканала «Матч ТВ». Губерниев поинтересовался у артистки, какая футбольная школа симпатизирует ей больше — российская под руководством Черчесова или советская тренера Эфроса. Бузова затруднилась дать ответ, после чего комментатор спросил, пьет ли она коньяк по утрам. Эти слова вызвали настоящую истерику у Бузовой, и она покинула студию вся в слезах.

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губерниев бузова билан
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