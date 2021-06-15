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Мясников призвал сделать упор на индивидуальном иммунитете в борьбе с COVID-19

Общество
Мясников призвал сделать упор на индивидуальном иммунитете в борьбе с COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Эффективной защиты от коронавируса получится достичь при индивидуальном иммунитете, а не коллективном. С таким заявлением выступил врач и телеведущий Александр Мясников в соцсети.

Специалист призвал граждан добиваться индивидуального иммунитета путем вакцинации против коронавируса и назального использования гамма капель интерферона. По его словам, последнее лекарство он с группой специалистов недавно лично протестировал во время клинических испытаний, и предварительные итоги опытов оказались «очень хорошими».

«Коллективный иммунитет? Пока это что-то вроде «снежного человека» — он где-то то ли есть, то ли нет, никто не видел, но все говорят», — отметил доктор.

По словам телеведущего, распространение коронавируса не прекратится никогда. Однако впадать в панику из-за этого не стоит: COVID-19 подвластен лечению, напомнил Мясников.

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мясников коронавирус COVID-19
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