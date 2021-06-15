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Microsoft сообщила о прекращении поддержки Windows 10

Технологии
Microsoft сообщила о прекращении поддержки Windows 10
flickr.com  /  @download.net.pl

Вашингтон, 15 июня. Американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы (ОС) Windows 10 в ближайшие четыре года.

На смену старой операционной системе придет Windows 11. Информация о новинке ранее уже появлялась в Сети. Для версий Windows 10 Pro и Windows 10 Home поддержка будет продолжаться до 2025 года. Компания Microsoft намерена 24 июня провести мероприятие, посвященное интерфейсу и дизайну новой ОС.

Ранее стало известно, что Microsoft прекратит поддержку интернет-обозревателя Internet Explorer в июне 2022 года. С появлением Edge браузер утратил актуальность.

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microsoft поддержка windows 10
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