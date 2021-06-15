Жители России смогут получать оповещения о ситуации с туризмом за рубежом

Москва, 15 июня. Ростуризм предложил Роспотребнадзору заранее предупреждать жителей об ограничениях на туристических массовых направлениях.

Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, ведомство понимает важность информирования населения страны, передают «Известия».

«Мы понимаем, что людей важно заблаговременно ориентировать по ситуации. И мы обратились в оперативный штаб и Роспотребнадзор с просьбой максимально заранее проинформировать людей о возможных решениях», — сообщила специалист.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, енот-блогер Витя решил покорить Санкт-Петербург и Москву. Оттуда он отправится любоваться красотами Черноморского побережья, а затем — покорять Дальний Восток.