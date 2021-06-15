Роспотребнадзор назвал главный фактор отказа от вакцины против COVID-19

Москва, 15 июня. Главной причиной отказа от проведения второго этапа вакцинации против коронавируса является болезнь после первой прививки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пациенту не обязательно сдавать анализы перед прививкой. Прежде всего у человека должно быть хорошее самочувствие. При этом в случае болезни после первой прививки от COVID-19 вторая часть процедуры не проводится, передают РИА Новости.

«В этом случае вторая доза вакцины не вводится», — говорится в сообщении.

Кроме этого, частой проблемой переболевших является потеря обоняния. Вернуть прежние ощущения поможет массовая вакцинация населения.