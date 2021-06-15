Более половины украинцев не готовы вновь отдать голоса за Зеленского

Киев, 15 июня. Украинцы не готовы массово голосовать за действующего президента страны Владимира Зеленского. Большая часть опрошенных жителей не знают, что будет с государством после выборов.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел опрос и выяснил, кому отдали бы свои голоса граждане Украины в случае проведения президентских выборов. Нынешний лидер Владимир Зеленский получил бы всего лишь 30% голосов.

«За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом)», — говорится в сообщении.

Следом идут пятый президент Украины Петр Порошенко (12%), сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (8,8%), лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,4%).

Опрос проходил с 14 по 19 мая, в нем участвовали 2020 респондентов старше 18 лет. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

Накануне глава украинского государства обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном возможность интеграции Киева в НАТО. По мнению Зеленского, Украина сделала все необходимое для получения плана действий относительно членства в Альянсе.