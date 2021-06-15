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Более половины украинцев не готовы вновь отдать голоса за Зеленского

Политика
Более половины украинцев не готовы вновь отдать голоса за Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 15 июня. Украинцы не готовы массово голосовать за действующего президента страны Владимира Зеленского. Большая часть опрошенных жителей не знают, что будет с государством после выборов.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива провел опрос и выяснил, кому отдали бы свои голоса граждане Украины в случае проведения президентских выборов. Нынешний лидер Владимир Зеленский получил бы всего лишь 30% голосов.

«За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом)», — говорится в сообщении.

Следом идут пятый президент Украины Петр Порошенко (12%), сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (8,8%), лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,4%).

Опрос проходил с 14 по 19 мая, в нем участвовали 2020 респондентов старше 18 лет. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

Накануне глава украинского государства обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном возможность интеграции Киева в НАТО. По мнению Зеленского, Украина сделала все необходимое для получения плана действий относительно членства в Альянсе.

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украина зеленский опрос
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