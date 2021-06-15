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Немецкий политолог Рар назвал возможный союз КНР и РФ испытанием для Запада

Политика
Немецкий политолог Рар назвал возможный союз КНР и РФ испытанием для Запада
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Берлин, 15 июня. Возможный союз России и Китая представляет угрозу для Запада, поэтому НАТО остерегается такого объединения. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

Стратегическая документация немецких властей указывает на то, что в ФРГ боятся дружеских отношений России и Китая. Об этом немецкий политолог заявил в эфире YouTube-канала «PolitWera».

Рар уверен, что военный союз Москвы и Пекина создаст беспрецедентно мощное объединение, прежде всего, в техническом плане, с которым никто соревноваться не сможет. Эксперт подчеркнул, что такой союз превзойдет по мощи потенциал СССР во времена холодной войны.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что растущий уровень сотрудничества России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у США. Вашингтон не исключает возможности пересмотра своей стратегии относительно Москвы и Пекина.

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китай александр рар союз
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