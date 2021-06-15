Курс доллара на Московской бирже снизился на одну копейку

Москва, 15 июня. Стоимость американской национальной валюты на открытии торгов упала на одну копейку и достигла отметки в 72,09 рубля.

Курс евро, в свою очередь поднялся на восемь копеек и составил 87,48 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость нефти на международном рынке составляет 73,10 долларов за баррель.

Ранее директор Центра «Социома» Владимир Панушкин анонсировал стремительный рост виртуальной криптовалюты биткоин. По его словам, в ближайшее время цена самой популярной криптовалюты может достигнуть 41 тыс. долларов.