Депутат Шеремет указал на деградацию Киева из-за предложения по «СП-2»

Москва, 15 июня. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал полным абсурдом предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крым.

Он констатировал, что Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни людьми и территориями. Его слова передает РИА Новости.

«Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу», — сказал парламентарий.

Заявление украинских властей, по его мнению, указывает на их деградацию. Высказывания об обмене являются «полным абсурдом», заявил Шеремет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее высказался об условии по запуску «Северного потока — 2». Он считает, что газопровод сможет заработать при «деоккупации украинских территорий и энергетической безопасности Украины».

Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Несмотря на законность голосования, Киев считает Крым «украинским». Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.