Москва, 15 июня. Россия больше не нуждается в украинской ГТС для транспортировки газа в Венгрию. «Газром» запустил транзит топлива через Румынию по трубопроводу «Турецкий поток».

Изначально поставки российского газа в Венгрию планировались через Сербию не раньше осени текущего года. Однако «Газпром» решил ускорить этот процесс и организовал транзит через Румынию в обход Украины. Теперь компании не придется переплачивать Киеву за использование его мощностей по завышенным тарифам. Часть голубого топлива все же продолжит поступать в европейское государство через Украину, пишет EADaily.

Согласно сведениям единой платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, газовые мощности Румынии впервые начали использоваться в полную силу. С апреля 2021 год значение среднесуточного перетока составляет четыре–пять миллионов кубометров. Прошлый рекорд приходится на октябрь 2020 года — два миллиона кубометров в сутки.

Украина рассчитывает получить компенсацию в случае запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако с требованиями о выплатах Киев обратился не только к России, но и к США.