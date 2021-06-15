Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 08:30
08:25
Происшествия
Власти Новосибирска проверят обоснованность размещения АЗС вблизи домов
08:24
Общество
Власти Гонконга выставили на продажу участок за рекордные 7 млрд долларов
08:19
Происшествия
Криминалисты всю ночь проработали на месте взрыва в Новосибирске
08:15
Общество
Автоэксперт Ревин назвал главные ошибки эксплуатации АКПП
08:13
Спорт
«Вегас» на своем льду разгромил «Монреаль» в 1/2 финала Кубка Стэнли
08:11
Общество
Власти Украины предложили ввести налоги для жителей Крыма
08:10
Общество
Почетным донорам Ленобласти предоставили право льготного проезда на автобусах
08:10
Общество
Роспотребнадзор поделился советами перед вакцинацией от коронавируса
08:08
Политика
Байден нервно засмеялся на вопрос о его скандальных словах о Путине
08:00
Общество
В Крыму показали черешневые сады, укутанные сочными и яркими фруктами
Все новости

Компания «Газпром» начала поставлять Венгрии газ в обход Украины

656
Экономика
Компания «Газпром» начала поставлять Венгрии газ в обход Украины
turkstream.info  /  Турецкий поток

Москва, 15 июня. Россия больше не нуждается в украинской ГТС для транспортировки газа в Венгрию. «Газром» запустил транзит топлива через Румынию по трубопроводу «Турецкий поток».

Изначально поставки российского газа в Венгрию планировались через Сербию не раньше осени текущего года. Однако «Газпром» решил ускорить этот процесс и организовал транзит через Румынию в обход Украины. Теперь компании не придется переплачивать Киеву за использование его мощностей по завышенным тарифам. Часть голубого топлива все же продолжит поступать в европейское государство через Украину, пишет EADaily.

Согласно сведениям единой платформы операторов ГТС Европы ENTSOG, газовые мощности Румынии впервые начали использоваться в полную силу. С апреля 2021 год значение среднесуточного перетока составляет четыре–пять миллионов кубометров. Прошлый рекорд приходится на октябрь 2020 года — два миллиона кубометров в сутки.

Украина рассчитывает получить компенсацию в случае запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако с требованиями о выплатах Киев обратился не только к России, но и к США.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компания «Газпром» начала поставлять Венгрии газ в обход Украины
Газпром украина венгрия транзит газа
Комментировать
Эксклюзив
В Крыму показали черешневые сады, укутанные сочными и яркими фруктами
В Крыму показали черешневые сады, укутанные сочными и яркими фруктами
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 112681 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69603 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 62210 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 47290 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 46330 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru