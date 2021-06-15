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Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию

Политика
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Пекин, 15 июня. Жесткая реакция России на задержание судна в Охотском море стала неожиданностью для японской стороны. Такое мнение выразили эксперты из КНР.

Российское торговое судно «Амур» столкнулось с японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару» у острова Хоккайдо в мае этого года. Событие стало крупным международным скандалом, а Япония приняла решение задержать российский корабль. Однако такие действия отозвались для Токио и стали для него жестким уроком, передает Sohu. Перевод материала китайского издания приводит «ПолитРоссия».

По данным российской стороны, причиной столкновения стал туман. Однако Япония считает, что в море произошла провокация и требует компенсацию от РФ. Токио при этом надеялось на поддержку со стороны мирового сообщества, которой, кстати, не последовало.

Россия попыталась вызвать Японию на переговоры, однако радикалы страны вновь начали развивать тему с Курильскими островами и говорить об «очередной провокации». Кроме того, они попросили арестовать экипаж судна.

Москва не осталась в стороне от этих заявлений, хоть официально их не комментировала. Российский Тихоокеанский флот начал крупнейшие учения, в которых были задействованы 20 боевых кораблей. По словам китайских журналистов, размах этих мероприятий стал неожиданностью для Японии.

«Очевидно, что эта демонстрация станет сигналом, в том числе, и для Токио», — констатировали китайские аналитики.

Сразу после столкновения члены экипажа российского корабля среагировали быстро. Они подняли на борт людей с перевернувшейся японской лодки.

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япония амур sohu
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