Более двух тысяч пляжей откроются на территории России летом

Москва, 15 июня. Государственная инспекция по маломерным судам допустила к работе более двух тысяч пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме этого, в реестре организации зарегистрировано более 1,8 миллионов маломерных судов. В их число входят яхты, лодки и гидроциклы.

«В частности, около 64 тыс. из них в Ленинградской области, более 50 тыс. в Московской области», — отметили в МЧС.

Крупнейший пляж на юге Приморья также готовится к наплыву гостей. Местные власти избавляются от большого количества гниющих водорослей, которые заполонили большую часть берега.