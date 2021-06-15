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Джерард Батлер исполнит главную роль в сиквеле «Гренландии»

  /   Обновлено: 15 июня 2021 06:50
Общество
Джерард Батлер исполнит главную роль в сиквеле «Гренландии»
wikipedia.org  /  Siebbi / CC BY 3.0

Вашингтон, 15 июня. Картина «Гренландия» получит продолжение. К роли Джона Гэррити вернется известный голливудский актер Джерард Батлер.

Над созданием «Гренландии-2» снова будут работать режиссер Рик Роман Во и сценарист Крис Спарлинг. Компанию Батлеру на съемочной площадке составит Морена Баккарин, известная по роли в сериале «Светлячок». Первая часть киноленты рассказывала о семье, которая отчаянно пытается найти бункер, чтобы спастись от глобальной катастрофы.

Сиквел фильма-катастрофы будет повествовать о новых поисках убежища Джона и Эллисон Гэррити. Съемки проекта должны стартовать в 2022 году, пишет Deadline.

Ранее стало известно, что криминальная картина «Круэлла» режиссера Крэйга Гиллесли стала лидером российского проката за прошедший уикенд. Киноленте удалось собрать 148,4 млн рублей.

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