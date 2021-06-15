Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области

Березовский, 15 июня. Огонь охватил здание центральной обогатительной фабрики, расположенной в городе Березовский Кемеровской области. Местные жители публикуют соответствующие видео.

Пожар бушует на последнем этаже предприятия для первичной переработки твердых полезных ископаемых, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. В областном управлении МЧС России подтвердили, что возгорание наблюдается в основном цехе.

В настоящее время на месте находятся пять отделений пожарной охраны и два отделения военизированного горноспасательного отряда. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

В Новосибирске спасатели полностью потушили пожар на автомобильной заправке, в результате которого пострадали не менее 20 человек. Возгорание на АЗС началось после мощного взрыва.