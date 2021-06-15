Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 07:01
06:55
Общество
Более двух тысяч пляжей откроются на территории России летом
06:49
Общество
Джерард Батлер исполнит главную роль в сиквеле «Гренландии»
06:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 15 июня
06:47
Происшествия
Пожар вспыхнул в квартире во Фрунзенском районе Петербурга
06:46
Происшествия
Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области
06:37
Происшествия
Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании
06:34
Общество
Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств
06:33
Общество
Бриг с алыми парусами прошел под Троицким мостом Петербурга
06:32
Общество
ГИБДД оценила новую идею об ограничениях применения шипованной резины
06:30
Общество
Белоруссия стала самой популярной страной для отправления писем из России
Все новости

Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области

Происшествия
Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Березовский, 15 июня. Огонь охватил здание центральной обогатительной фабрики, расположенной в городе Березовский Кемеровской области. Местные жители публикуют соответствующие видео.

Пожар бушует на последнем этаже предприятия для первичной переработки твердых полезных ископаемых, о чем свидетельствуют кадры с места происшествия. В областном управлении МЧС России подтвердили, что возгорание наблюдается в основном цехе.

В настоящее время на месте находятся пять отделений пожарной охраны и два отделения военизированного горноспасательного отряда. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

В Новосибирске спасатели полностью потушили пожар на автомобильной заправке, в результате которого пострадали не менее 20 человек. Возгорание на АЗС началось после мощного взрыва.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области
пожар мчс кузбасс кемеровская область
Комментировать
Эксклюзив
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 109401 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69224 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 60926 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 45919 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 45739 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru