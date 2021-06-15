Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании

Новосибирск, 15 июня. Несколько новосибирских детских садов утром 15 июня получили сообщения о минировании. Сейчас все учреждения проверяются сотрудниками спецслужб.

Все сигналы поступили от неизвестных лиц. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности. В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) отметили, что специалисты уже начали проверять здания детских садов на возможное наличие взрывных устройств.

Так называемое лжеминирование является уголовно наказуемым преступлением. В Омске один из школьников стал фигурантом дела после рассылки ложных сообщений о наличии взрывных устройств в школах и других учреждениях.