Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 07:01
06:55
Общество
Более двух тысяч пляжей откроются на территории России летом
06:49
Общество
Джерард Батлер исполнит главную роль в сиквеле «Гренландии»
06:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 15 июня
06:47
Происшествия
Пожар вспыхнул в квартире во Фрунзенском районе Петербурга
06:46
Происшествия
Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области
06:37
Происшествия
Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании
06:34
Общество
Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств
06:33
Общество
Бриг с алыми парусами прошел под Троицким мостом Петербурга
06:32
Общество
ГИБДД оценила новую идею об ограничениях применения шипованной резины
06:30
Общество
Белоруссия стала самой популярной страной для отправления писем из России
Все новости

Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании

Происшествия
Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании
pixabay.com  /  FeeLoona

Новосибирск, 15 июня. Несколько новосибирских детских садов утром 15 июня получили сообщения о минировании. Сейчас все учреждения проверяются сотрудниками спецслужб.

Все сигналы поступили от неизвестных лиц. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности. В аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) отметили, что специалисты уже начали проверять здания детских садов на возможное наличие взрывных устройств.

Так называемое лжеминирование является уголовно наказуемым преступлением. В Омске один из школьников стал фигурантом дела после рассылки ложных сообщений о наличии взрывных устройств в школах и других учреждениях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании
новосибирск минирование детский сад
Комментировать
Эксклюзив
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 109401 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69224 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 60926 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 45919 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 45739 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru