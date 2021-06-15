Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств

Москва, 15 июня. Часто пациентам назначают неоправданно дорогие лекарства, что не всегда эффективно. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко

Эксперт в беседе с агентством "Прайм" отметила, что порой лучше воспользоваться более дешевым аналогом препарата. В зоне риска чаще всего находятся люди с хроническими заболеваниями.

"В этом случае проще навязать определенное лекарство, потому что человек долго терпит боль и хочет побыстрее избавиться от нее», — отметила врач.

Она рекомендовала обсудить с врачом подходящий способ лечения. Его следует подбирать индивидуально. Чтобы составить оптимальный список лекарств и их аналогов можно обратиться за вторым мнением к другому врачу.

Недавно автоэксперт рассказал о запретных лекарствах для водителей. Многие из них притупляют внимательность за рулем.