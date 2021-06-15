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Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств

Общество
Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 15 июня. Часто пациентам назначают неоправданно дорогие лекарства, что не всегда эффективно. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко

Эксперт в беседе с агентством "Прайм" отметила, что порой лучше воспользоваться более дешевым аналогом препарата. В зоне риска чаще всего находятся люди с хроническими заболеваниями.

"В этом случае проще навязать определенное лекарство, потому что человек долго терпит боль и хочет побыстрее избавиться от нее», — отметила врач.

Она рекомендовала обсудить с врачом подходящий способ лечения. Его следует подбирать индивидуально. Чтобы составить оптимальный список лекарств и их аналогов можно обратиться за вторым мнением к другому врачу.

Недавно автоэксперт рассказал о запретных лекарствах для водителей. Многие из них притупляют внимательность за рулем.

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здоровье медицина лекарства
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