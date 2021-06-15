ГИБДД оценила новую идею об ограничениях применения шипованной резины

Москва, 15 июня. Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме штрафовать россиян за использование шипов на шинах в летнее время.

Организация отмечает, что зимняя шипованная резина вредит асфальтному покрытию, а значит мешает реализации нацпроекта в сфере строительства дорог. Представители ассоциации предлагают ввести ограничение скорости для авто с шипованными покрышками в 80 км/ч.

Ведомства, куда были направлены письма с инициативами, заявили, что рассмотрят вопрос и предложили провести широкое обсуждение инициативы. ГИБДД высказалась прямо против таких ограничений и не поддержала беспокойства дорожников.

Ранее начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал, что сотрудники ГИБДД станут визуально фиксировать разговоры по телефону за рулем. Инспекторы также могут зафиксировать факт нарушение на видео или фото.