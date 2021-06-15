Белоруссия стала самой популярной страной для отправления писем из России

Москва, 15 июня. Большинство писем в 2021 году россияне отправляли в Белоруссию. Второе и третье места достались Казахстану и Украине соответственно, сообщили в «Почте России».

Следующей по популярности страной стали США. Чуть реже россияне отправляли письма в Германию. Аутсайдерами рейтинга оказались Аруба, Бонэйр и Ботсвана, передает RT со ссылкой на исследование.

В ситуации с посылками первое место досталось США, на которые приходятся 32,7% экспортных отправлений. Следом идут Германия — 8,3%, Великобритания — 5,7%. Украина — 4,9% и Канада — 3,5%. Всего по итогам первого квартала «Почта России» доставила 1,2 миллиона экспортных отправлений, что на 28% больше прошлогодних показателей.

Во время пандемии большинство россиян приобщились к онлайн-шоппингу. Юрист Елена Павлович ранее рассказала, что делать, если долгожданную посылку потеряли на почте.