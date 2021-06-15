НИУ «БелГУ» вошел в число лучших вузов мира

Белгород, 15 июня. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») попал в список QS World University Rankings 2022, расположившись в группе 1001-1200 рейтинга.

НИУ «БелГУ» занял 303-е место в мире по количеству иностранных студентов и попал в группу 501 по репутационным показателям, которые оцениваются по отзывам академиков и работодателей. По соотношению «преподаватель-студент» университет находится на 524-ой позиции в мире, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства Белгородской области.

«Это успех, к которому мы шли более семи лет, определив задачу вхождения во все главные рейтинги мира еще в 2013 году в своей программе повышения конкурентоспособности», — подчеркнул ректор вуза Олег Полухин.

Ранее агентство RAEX опубликовало список лучших вузов России в 2021 году. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) занял 53-ю строчку рейтинга.