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Путин рассказал о доверии к Лукашенко

Политика
Путин рассказал о доверии к Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин не видит оснований не доверять белорусскому коллеге Александру Лукашенко из-за ситуации с самолетом компании Ryanair.

Российский лидер указал, что по версии Лукашенко, Минску поступила информация о взрывном устройстве на борту лайнера. И пилота никто не заставлял сажать воздушное судно в Белоруссии.

Путин подчеркнул, что у него «нет оснований не верить» Лукашенко. Он предложил пообщаться с пилотами самолета и узнать их версию случившегося.

«Вот [говорят] «Лукашенко — бандит». А там хорошо? Тогда в Боливии восприняли [посадку самолета] как общенациональное унижение, но все промолчали, чтобы не обострять отношения», — сказал в интервью NBC Путин, напомнив, что борт президента Боливии приказали обыскать по приказу Белого дома в 2013 году.

Глава российского государства дал большое интервью телекомпании NBC. Журналисты собрали самые яркие высказывания российского лидера за время беседы с репортером Киром Симмонсом.

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Все новости / Политика / Путин рассказал о доверии к Лукашенко
путин лукашенко ryanair
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