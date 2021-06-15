Новосибирские врачи исключили угрозу жизням пострадавших при взрыве на АЗС

Новосибирск, 15 июня. Жизням пациентов, которые пострадали при пожаре на газовой заправочной станции в Новосибирске, ничего не угрожает. Об этом сообщили в областной клинической больнице.

Семь человек из 17 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии и ожоговом шоке. Другие десять человек, в числе которых двое детей, находятся в профильном отделении в состоянии средней тяжести. Площадь поражения их тел составляет пять процентов, сообщил журналистам главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

«Ребятишки — относительно удовлетворительное [состояние], площадь поражения небольшая. И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, — все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет», — отметил врач.

Все пострадавшие находятся в сознании. Тело пациента, пострадавшего больше всех, обгорело на 40%. В связи с большим количеством звонков от родственников руководство больницы приняло решение организовать горячую линию.

Экстренные службы ранее назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске. К взрыву привел незаземленный автомобиль-газовоз, который сливал топливо.