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Маск прорекламировал новый «безумный» двигатель Tesla Roadster

Общество
Маск прорекламировал новый «безумный» двигатель Tesla Roadster
tesla.com  /  Tesla

Вашингтон, 15 июня. Американский предприниматель Илон Маск у себя в Twitter подробно рассказал о новом электродвигателе Model S Plaid и прорекламировал новую «безумную» установку для электрородстера.

Бизнесмен тогда заявил, что в Tesla Roadster может быть использована та же трансмиссия, что и в новой Model S. Однако сейчас становится понятно, что компания не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дополнительно доработать трехмоторную технологию.

«Двигатель Plaid с углеродной оболочкой — возможно, самый продвинутый двигатель на Земле, если не считать лабораторных экземпляров. У нас есть несколько идей, как еще больше увеличить крутящий момент и максимальные обороты для нового родстера» — написал Маск.

Недавно предприниматель рассказал, что серийный Roadster 2 будет выглядеть намного лучше существующего прототипа. Разгоняться до первой сотни машина будет буквально за секунду. Ожидается, что разработка завершится в этом году.

Ранее стало известно, что Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus. Базовая модель, по мнению Маска, и так достаточно хороша.

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маск tesla машина
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