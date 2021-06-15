Несовершеннолетние девочки осквернили памятник Герою России Пешкову в Приморье

Владивосток, 15 июня. Полиция Арсеньева задержала двух подростков 14 и 15 лет, осквернивших памятник Герою России Пешкову. Кроме того, девушки разбросали цветы по территории сквера.

Сообщение о разбое поступило в службу от лица 66-летней местной жительницы. Сотрудники полиции смогли найти правонарушителей по записям видеокамер, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались несовершеннолетние девочки в возрасте 14 и 15 лет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, российская полиция смогла предъявить обвинения обманувшим ветерана ВОВ мошенникам. Сотрудники попросили арестовать злоумышленников, которые выманили у пенсионера денежные средства.