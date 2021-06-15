Politico: США напуганы «глубоким» сотрудничеством России и Китая

Вашингтон, 15 июня. Растущий уровень сотрудничества России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у США. Об этом передает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Газета пишет, что на протяжении долгих лет отношения между странами основывались исключительно на тактическом сотрудничестве или временном партнерстве. Однако сейчас связи Москвы и Пекина перерастает в нечто «более устойчивое и стратегическое». Особенно это заметно в последние десять лет, уточняют журналисты.

«Я думаю, на определенном уровне это сотрудничество работает как квазиальянс», — цитирует газета представителя Белого дома.

О возросшем уровне отношений России и Китая свидетельствует единая позиция стран по важным вопросам в ООН и наращивание сотрудничества в различных сферах. В связи с этим Вашингтон не исключает возможности пересмотра своей стратегии относительно Москвы и Пекина. По словам собеседника газеты, в краткосрочной перспективе вопросы, вызывающие беспокойство, исходят от России, однако долгосрочные вызовы Китая вызывают наибольшие опасения.

Западные страны неоднократно пытались внести разлад в отношения РФ и Китая. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва и Пекин дорожат высоким уровнем доверия друг к другу, который выстраивался на протяжении многих лет.