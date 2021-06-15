Парагвайские футболисты стартовали с победы на Кубке Америки

Гояния, 15 июня. Сборная Парагвая обыграла команду Боливии со счетом 3:1 в первом туре группового этапа Кубка Америки по футболу. Матч проходил на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Бразилии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Каку и Анхель Ромеро (дубль). Боливийская команда смогла ответить лишь голом Эрвина Сааведры с 11-метровой отметки. Подопечные Сесара Фариаса доигрывали матч вдесятером — форвард Хауме Куэльяр был удален за две желтые карточки.

Обе команды играют в группе А вместе со сборными Аргентины, Чили и Уругвая. Аргентинцы ранее потеряли очки в матче с чилийцами. На гол капитана «бело-голубых» Лионеля Месси ответил Эдуардо Варгас. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.