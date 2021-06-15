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Парагвайские футболисты стартовали с победы на Кубке Америки

Спорт
Парагвайские футболисты стартовали с победы на Кубке Америки
Global Look Press  /  Dudu Macedo

Гояния, 15 июня. Сборная Парагвая обыграла команду Боливии со счетом 3:1 в первом туре группового этапа Кубка Америки по футболу. Матч проходил на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Бразилии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Каку и Анхель Ромеро (дубль). Боливийская команда смогла ответить лишь голом Эрвина Сааведры с 11-метровой отметки. Подопечные Сесара Фариаса доигрывали матч вдесятером — форвард Хауме Куэльяр был удален за две желтые карточки.

Обе команды играют в группе А вместе со сборными Аргентины, Чили и Уругвая. Аргентинцы ранее потеряли очки в матче с чилийцами. На гол капитана «бело-голубых» Лионеля Месси ответил Эдуардо Варгас. Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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футбол боливия парагвай Кубок америки
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