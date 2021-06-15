Осужденный за шпионаж Пол Уилан просит вернуть его на родину

Москва, 15 июня. Гражданин США Пол Уилан, который был осужден на 16 лет строгого режима, попросил президента США Джо Байдена вернуть его домой. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный благодарит Байдена за намерение вернуть его на территорию Соединенных Штатов. Данную аудиозапись предоставили члены семьи Уилана.

«Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там мое место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой», – сказал американец.

Уилан получил тюремный срок за то, что пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Он был задержан сотрудниками ФСБ в конце 2018 года.