Зеленский упрекнул Международный валютный фонд в несправедливости

Киев, 15 июня. Международный валютный фонд не может выдвигать Украине те же требования, что и к другим странам. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Украина «восьмой год находится в состоянии войны», а значит ее нельзя ставить в один ряд с другими странами. Киев вынужден уделять больше внимания здравоохранению и безопасности, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. [...] Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — заявил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Собеседники обсудили сферу безопасности Украины.