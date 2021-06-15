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Зеленский упрекнул Международный валютный фонд в несправедливости

Политика
Зеленский упрекнул Международный валютный фонд в несправедливости
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 15 июня. Международный валютный фонд не может выдвигать Украине те же требования, что и к другим странам. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Украина «восьмой год находится в состоянии войны», а значит ее нельзя ставить в один ряд с другими странами. Киев вынужден уделять больше внимания здравоохранению и безопасности, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. [...] Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — заявил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Собеседники обсудили сферу безопасности Украины.

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Все новости / Политика / Зеленский упрекнул Международный валютный фонд в несправедливости
украина зеленский мвф
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