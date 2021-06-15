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Глава МИД Украины Кулеба стал объектом насмешек после слов о запуске «СП-2»

Политика
Глава МИД Украины Кулеба стал объектом насмешек после слов о запуске «СП-2»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 15 июня. Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу высмеяли граждане собственной страны после его требования обменять Крым на запуск газопровода «Северный поток — 2».

Украинцы выразили полное непонимание, каким образом решение Украины может повлиять на реализацию российского проекта. Соцсети наполнились сообщениями, адресованными Кулебе.

«Неужели не понимают, что нас никто не слушает. Выставляют на смех не только себя, а еще и страну», — написал один из пользователей.

«Посмешище», — отметил другой.

Большинство осудило слова дипломата. Некоторые посчитали, что властям страны стоит принять к сведению текущее положение дел и снять с глаз пелену, через которую они видят свою значимость в мировой политике.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина провела достаточное количество реформ для вступления в НАТО. Однако Альянс по-прежнему готов лишь оказывать помощь стране, а о членстве в организации предпочитает ограничиваться отговорками.

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северный поток кулеба посмешище
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