Климкин испугался «последнего сигнала» РФ перед встречей Байдена и Путина

Киев, 15 июня. Российский закон о репатриации граждан Украины и Белоруссии испугал бывшего главу МИД Незалежной Павла Климкина. По его словам, это «последний сигнал» РФ перед саммитом 16 июня.

Поправки о новой волне паспортизации были внесены в Государственную думу России. Согласно закону, граждане Украины и Белоруссии смогут получать документы РФ без отказа от собственного гражданства.

Климкин заявил, что Россия в очередной раз подает «сигнал», но на этот раз «последний» перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, законопроект создаст на Украине группу, которая будет лояльна к России и в случае необходимости встанет на ее сторону.

Недавно Климкин раскритиковал США, которые отказались от санкций против «Северного потока — 2». Он назвал это «ударом под дых».