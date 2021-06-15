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Климкин испугался «последнего сигнала» РФ перед встречей Байдена и Путина

  /   Обновлено: 15 июня 2021 06:00
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Политика
Климкин испугался «последнего сигнала» РФ перед встречей Байдена и Путина
mfa.gov.ua  /  пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Киев, 15 июня. Российский закон о репатриации граждан Украины и Белоруссии испугал бывшего главу МИД Незалежной Павла Климкина. По его словам, это «последний сигнал» РФ перед саммитом 16 июня.

Поправки о новой волне паспортизации были внесены в Государственную думу России. Согласно закону, граждане Украины и Белоруссии смогут получать документы РФ без отказа от собственного гражданства.

Климкин заявил, что Россия в очередной раз подает «сигнал», но на этот раз «последний» перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, законопроект создаст на Украине группу, которая будет лояльна к России и в случае необходимости встанет на ее сторону.

Недавно Климкин раскритиковал США, которые отказались от санкций против «Северного потока — 2». Он назвал это «ударом под дых».

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украина климкин саммит
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