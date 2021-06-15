Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 06:59
06:55
Общество
Более двух тысяч пляжей откроются на территории России летом
06:49
Общество
Джерард Батлер исполнит главную роль в сиквеле «Гренландии»
06:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 15 июня
06:47
Происшествия
Пожар вспыхнул в квартире во Фрунзенском районе Петербурга
06:46
Происшествия
Здание обогатительной фабрики полыхает в Кемеровской области
06:37
Происшествия
Детские сады Новосибирска получили анонимные сообщения о минировании
06:34
Общество
Медик Ткаченко рекомендовала использовать дешевые аналоги дорогих лекарств
06:33
Общество
Бриг с алыми парусами прошел под Троицким мостом Петербурга
06:32
Общество
ГИБДД оценила новую идею об ограничениях применения шипованной резины
06:30
Общество
Белоруссия стала самой популярной страной для отправления писем из России
Все новости

Обладателями самой большой пенсии в России стали космонавты

1
Общество
Обладателями самой большой пенсии в России стали космонавты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июня. Пенсию максимального размера в России получают космонавты и государственные гражданские служащие. Об этом рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Космонавты и летчики-испытатели могут получать два вида пенсий: по выслуге лет и страховую. Первая начисляется за военный стаж, а вторую можно оформить, если после службы устроиться на должность, которая не соприкасается с прошлой профессией.

Согласно данным, обнародованным на сайте Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавтов составляла 446 тысяч рублей. Более актуальной информации о выплатах в этой профессии регулятор не публиковал.

Ранее СберНПФ и Rambler&Co провели совместный опрос, с целью установить размер желаемой пенсии для россиян. Согласно данным исследования, большинство жителей России хотят иметь пенсию около 45–50 тысяч рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обладателями самой большой пенсии в России стали космонавты
пенсия космонавты летчики
1 комментарий
Эксклюзив
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Ограничения в Москве и Петербурге вызвали ажиотаж и увеличили спрос на поездки в Крым
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 109401 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 69224 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 60926 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 45919 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 45739 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru