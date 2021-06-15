Обладателями самой большой пенсии в России стали космонавты

Москва, 15 июня. Пенсию максимального размера в России получают космонавты и государственные гражданские служащие. Об этом рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Космонавты и летчики-испытатели могут получать два вида пенсий: по выслуге лет и страховую. Первая начисляется за военный стаж, а вторую можно оформить, если после службы устроиться на должность, которая не соприкасается с прошлой профессией.

Согласно данным, обнародованным на сайте Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавтов составляла 446 тысяч рублей. Более актуальной информации о выплатах в этой профессии регулятор не публиковал.

Ранее СберНПФ и Rambler&Co провели совместный опрос, с целью установить размер желаемой пенсии для россиян. Согласно данным исследования, большинство жителей России хотят иметь пенсию около 45–50 тысяч рублей.