Мужчина решил проучить шумных соседей песней с ругательствами

Волгоград, 15 июня. Пользователь TikTok решил отомстить соседям за громкую музыку, поэтому он подключился к их колонкам и поставил переделанный трек Эдварда Грига с ругательствами.

Мужчина создал собственную версию композиции "В пещере горного короля", в которой содержался намек для шумных соседей. Он подключился к их колонкам и включил свой трек, передает LADBible.

«Убавь свою проклятую музыку, убавь музыку, убавь свою проклятую музыку, это действительно чертовски громко», — звучало в песне.

Конфликт с соседями также возник у российского певца Прохора Шаляпина. Мужчина плюнул знаменитости в лицо из-за парковочного места.