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Мясников объяснил важность вакцинации во время пандемии

Общество
Мясников объяснил важность вакцинации во время пандемии
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 15 июня. Вакцинация позволяет защитить здоровье во время пандемии, что особенно касается пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Россиянам доступны сразу несколько препаратов для профилактики COVID-19. Все они получили регистрацию и проверены в рамках испытаний. По словам Мясникова, вакцинация необходима для каждого вне зависимости от того, переболел человек или нет. Если пациент уже вакцинировался зимой или весной, то лучше повторить процедуру к осени, считает медик.

Мясников не рекомендует определять антитела перед прививкой. Для еще большей безопасности сочетать вакцину можно с приемом назальных капель интерферон гамма, которые, по словам врача, показывают успешные результаты в борьбе с вирусом. Однако не стоит забывать о стандартных мерах предосторожности, среди которых ношение индивидуальных средств защиты и соблюдение социальной дистанции.

Мясников ранее прокомментировал решение столичных властей об усилении ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Он считает, что активное участие москвичей в прививочной кампании позволило бы избежать такой ситуации.

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вакцинация пандемия мясников коронавирус
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