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Взъезд собакам на территорию США будет ограничен из-за бешенства

Общество
Взъезд собакам на территорию США будет ограничен из-за бешенства
pixabay.com

Вашингтон, 15 июня. Вашингтон с 14 июля вводит запрет на ввоз собак из более чем 110 стран и регионов мира из-за угрозы распространения бешенства. Ограничительные меры коснутся и российских питомцев.

Запрет на ввоз собак на территорию Соединенных Штатов является временной мерой, однако сроки ограничений не уточняются. Об этом сообщили в Центре по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Россия также оказалась в черном списке. Вместе с ней там числятся Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Молдова, Украина, африканские страны, Южная Америка, Карибский бассейн и весь азиатский регион. По данным CDC, на страны, попавшие под запрет, приходится около 6% всех импортируемых в США собак.

Ранее ученые Университета Эмори в Атланте сделали неожиданное открытие, касающееся четвероногих питомцев. Выяснилось, что дворовая собака способна разбираться в математике лучше двухлетнего ребенка.

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сша запрет собаки
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