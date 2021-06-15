Взъезд собакам на территорию США будет ограничен из-за бешенства

Вашингтон, 15 июня. Вашингтон с 14 июля вводит запрет на ввоз собак из более чем 110 стран и регионов мира из-за угрозы распространения бешенства. Ограничительные меры коснутся и российских питомцев.

Запрет на ввоз собак на территорию Соединенных Штатов является временной мерой, однако сроки ограничений не уточняются. Об этом сообщили в Центре по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Россия также оказалась в черном списке. Вместе с ней там числятся Белоруссия, Грузия, Казахстан, материковый Китай, Молдова, Украина, африканские страны, Южная Америка, Карибский бассейн и весь азиатский регион. По данным CDC, на страны, попавшие под запрет, приходится около 6% всех импортируемых в США собак.

Ранее ученые Университета Эмори в Атланте сделали неожиданное открытие, касающееся четвероногих питомцев. Выяснилось, что дворовая собака способна разбираться в математике лучше двухлетнего ребенка.